Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который признал, что Украина беднее коммунистической Кубы, не смог дать однозначный прогноз о курсе национальной валюты по отношению к доллару в 2020 году. Он заявил, что курс - это относительная цена украинской экономики по отношению к мировой и что "никто не может угадать курс". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Курс - это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире или в Украине, то изменяется и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса.

Будет укрепляться курс в следующем году? Скорее всего да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках. В предыдущем посте я писал, что бизнесам стоит хеджироваться против изменения курса, а не пытаться его угадать. Угадать курс не может никто", - написал Тимофей Милованов.

Фото: Тимофей Милованов/facebook

Как сообщала "Страна", госбюджет Украины недополучит средств из-за укрепления гривны.

Также "Страна" писала о том, что Нацбанк провел неожиданный валютный аукцион под доллары "Газпрома", чтобы помочь госбюджету.