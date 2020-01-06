7 января совладельцы ТРЦ Dream Town Гарик Корогодский и Александр Меламуд обещают угощать всех желающих рассолом с закусками и приводить в норму после новогодних праздников.

Об этом Гарик Корогодский сообщил на своей странице в facebook, добавив: "Внимание, работает опохмелятор".

В самом "Дриме" сообщают, что готовят много рассола, сало, соленья и закуски. Это уже не первая инициатива, когда инвесторы ТРЦ участвуют в праздничных событиях. Так, в декабре они возглавили костюмированный парад Санта Клаусов. Александр Меламуд был в костюме символа праздника — новогодней елки, а его партнер Гарик Корогодский выступал в роли плохого Санты.

Бизнесмены будут ждать гостей с 11 до 12:00 в ТРЦ Dream Town, 1 часть (Оболонский проспект, 1б), атриум "Греция", на третьем этаже возле елки.