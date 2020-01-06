В Украине в январе-ноябре прошлого года выработали 58 тысяч 297 тонн шоколадных конфет (кроме конфет с содержанием алкоголя, шоколада в брикетах, пластинах или плитках).

Это следует из данных Госстатистики.

Так, за 11 месяцев 2019 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее производство шоколадных конфет увеличилось на 23,2%. При этом в годовом измерении шоколадных конфет начали делать больше на 18,2%.

Стало известно, что шоколадных конфет с содержанием алкоголя в январе-ноябре 2019 произвели в Украине 17 тысяч 592 тонны, что на 7% больше, чем за соответствующий период годом ранее. В то же время, в годовом измерении производство таких конфет сократилось на 3,6%.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Украине значительно сократилось производство хлеба.

Также мы писали о том, что более половины купленных украинцами продуктов оказались отечественными.