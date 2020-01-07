Вчера в Киеве националисты сорвали лекцию известной российской блогерши Александры Митрошиной.

Трое мужчин под видом слушателей проникли в зал, где с мест начали выкрикивать грубые слова и припомнили ей посещение Крыма в 2017 году.

После этого в зале началась драка. Приехавшая полиция задержала "активистов", которые сами же и вызвали правоохранителей. Но до этого их успели помять зрители, которые пришли послушать Митрошину.

После этого националисты в соцсетях начали публиковать личные данные тех, кто дрался с провокаторами и атаковали студию, где проходила встреча с блогершей.

Эта история интересна тем, что полиция достаточно жестко "упаковала" националистов и пресекла нарушение порядка. Чего раньше за ней замечалось далеко не всегда. Интересна также реакция публики на "Чей Крым?": тех, кто его задает, сначала высмеяли, а потом начали бить.

"Страна" разбиралась, почему радикалы атаковали блогершу.

Что произошло на выступлении Митрошиной

Как рассказала сама блогерша, на ее киевскую встречу пришли три человека, которые начали срывать мероприятие.

"Пришли три провокатора на политическую тему в контексте России и Украины. Сорвали встречу, обвиняли меня в различных вещах, кричали, через полчаса подрались. Я уехала ради безопасности всех, ситуация вышла из-под контроля. Полиция их после моего ухода задержала и увезла", - рассказала Александра.

Видео, как это произошло, опубликовали зрители Митрошиной. Во время ее речи в зале начал кричать националист Леонид Овчаренко, который в соцсетях известен как активный порохобот и работник Национаильного музея истории Украины.

Овчаренко также был администратором украинской википедии, как и другой участник акции - Александр Иванов.

"Она ездила в Крым, легализует оккупационную власть, а потом приезжает сюда", - заявил Овчаренко. Однако участники встречи начали с ним спорить и поддерживать друг друга аплодисментами.

Но Овчаренко и его сторонники не сдавались. "Чей Крым?", - спросил кто-то из них слабым голосом. В зале в ответ на это раздался смех. Националисты продолжали перекрикивать толпу. "Вы можете прекратить или нет? Мы пришли послушать Сашу!", - раздались возмущенные голоса.

После этого радикалы на время умолкли, и встреча вроде вернулась в нормальное русло. "Как вы воспринимаете негатив?", - задали вопрос блогерше из зала. "Оккупация Крыма - это негатив!", - снова встрял Овчаренко.

"Из-за таких как вы к нам никто не приезжает!", - ответили ему из зала. "А зачем нам московские блогеры?", - возразил возмутитель спокойствия. "Пошел вон!", - кричали ему из зала мужские и женские голоса. "Выйди, выйди!", - начали хором скандировать собравшиеся в адрес Овчаренко.

Позже автор видео рассказала, что не вошло в ролик.

"До того как я начала снимать, Саша несколько раз попыталась ответить на вопросы агрессивно-настроенного парня! Она ясно заявила, что: 1. Не поддерживает политику России 2. Больше в Крым не поедет!", - написала девушка в соцсети.

После перепалки в зале стало понятно, что встречу националисты нормально провести не дадут. Вокруг них собрались люди, ситуация стала накаляться.

Драка историка с аниматором

По версии полиции, история была следующей. По телефону 102 сообщили, что на улице Казацкая (где шла встреча блогерши с поклонниками) идет конфликт. На вызов выехал патруль.

"На требование полицейских прекратить свои действия лица не реагировали. Их неоднократно предупреждали о задержании... В результате двух граждан, которые нарушали общественный порядок, патрульные доставили в Голосеевское управление полиции", - говорится в сообщении ведомства.

В райотделе на них составили админпротокол о мелком хулиганстве и отпустили. Позже такой же протокол составили на третьего участника потасовки, которого не задерживали.

В соцсетях публиковали видео этой драки. Видно, что с националистами дерется парень в черной рубашке с коротким рукавом.

Как выяснилось, это киевский пиарщик и специалист по брендингу Никита Толмачев. Судя по его резюме, размещенному на сайтах по трудоустройству, в 2014 году он почти год работал аниматором в цирке "Кобзов".

Из видео следует, что пришедших на акцию радикалов было как минимум трое. С Толмачевым дерется, предположительно, Алексей Кальницкий. Достается от экс-аниматора и главному активисту - Овчаренко (его Никита бьет ногой). Третий - Алексей Иванов - снимал происходящее на телефон.

После драки националисты, по словам Иванова, вызвали полицию и еще какое-то время находились в помещении, препираясь с окружавшей их публикой и Толмачевым.

Овчаренко на этом видео говорит, что сейчас приедет полиция и "упакует", как блогершу Митрошину за посещение Крыма, так и Толмачева, который "бил меня ногой по голове".

Позже приехала полиция, с которой Овчаренко вступил в перепалку. Радикал отказался выходить на улицу и покидать здание. Полицейская позвала его к автомобилю для написания заявления, но он заявил "давайте тут напишем". И начал требовать от полиции принести ему бланки. "Я не собираюсь вам ничего носить!", - ответила полицейская.

Перепалка с правоохранителями закончилась тем, что радикала начали силой выводить из помещения. Овчаренко начал падать на пол. Параллельно полицейский повалил еще одного националиста, который, видимо, решил прийти на помощь. В итоге обоих силой выволокли на улицу.

То есть сложилась парадоксальная ситуация. Националисты сами вызвали полицию, но начали ругаться уже с ней - и продолжали срывать мероприятие. В итоге их же полиция и задержала.

Задержание было жестким - поскольку Овчаренко сопротивлялся и заставлял тащить себя по полу.

Видео, как задерживают Овчаренко и Кальницкого, облетело соцсети.

Националисты после этого в соцсетях развернули кампанию, что "полиция поставила на колени патриотов". Однако по видео заметно, что "патриот" Леонид Овчаренко сам начал падать на пол. И напрямую не подчинялся требованиям правоохранителей.

Сторонники националистов, которые приехали помогать им в Голосеевское управление полиции, рассказали, что сначала задержали Овчаренко и Кальницкого. Но потом в райотделе заметили и Никиту Толмачева, который также давал объяснения произошедшего.

"Угрожают каждые пять минут"

"Страна" поговорила с Никитой Толмачевым, который участвовал в драке с радикалами.

"На мероприятии, которое собрала Саша Митрошина было очень много девушек, студенток - 90% зала. Говорили об Инстаграме, фитнесе, питании, феминизме. Никакого контекста политики и близко не было, абсолютно безобидные темы", - рассказал нам Никита.

По его словам, в самом начале мероприятия там появили трое парней и девушка - они начали выкрикивать и провоцировать.

"Их уговаривали минут 20 уйти. Многие вызывали полицию, но она не приезжала. Естественно, не было никакой охраны. Я тоже подошел с ними поговорить. Я сам из Крыма, у меня там живет вся семья, кроме мамы. Минут 5-7 мы пытались выйти на контакт, но ни на какой коннект они не шли, и тогда началась эта стычка. Она была абсолютно некритичной, нигде никаких побоев и синяков нет. Просто потолкались 30-40 секунд и нас разняли".

Через пять минут после драки, по словам Никиты, приехала полиция. Он в этот момент находился на улице и видел, как активистов выводят в наручниках.

"Наша стычка не из-за каких-то разногласий политических, не из-за Крыма. Просто ребята сильно накаляли обстановку, провоцировали. Мы подрались из-за срыва мероприятия и их провокаций", - сказал Толмачев.

Тем не менее в сторис Инстаграма уже идут угрозы в адрес парня. "Угрожают каждые пять минут", - заявил Никита.

Также личные данные Никиты опубликовал у себя в Твиттер радикал Сергей Стерненко, зарезавший человека в Одессе. То есть началась полноценная травля. Но под нее попал не только Толмачев.

Месть студии, которая пригласила Митрошину

После инцидента сетевая армия националистов обрушилась на организаторов мероприятия - студию Inlight. Им начали писать злобные комментарии, в итоге руководство студии вынуждено было заявить, что поддерживает Майдан и АТО.

"Сегодня, в сочельник, некоторые диванные "патриоты" решили, что имеют право вешать на меня лично, на мою партнершу и на всю нашу команду INLIGHT ярлык "Сепаратисты"! Устроили атаку на соцсети студии.

Стоит ли напоминать о моем проекте "Дети героев", или то, как мы поддерживали Майдан? У моей партнерши в АТО погиб брат!

Друзья, мы фотостудия, в которой проходят детские и семейные съемки, творческие проекты. Мы сотрудничаем с украинскими брендами. Мы объединяем фотографов и работаем на развитие фотокультуры в нашей стране.

Мы поддерживаем социальные проекты. Мы гордимся тем, что делаем. Мы - о творчестве, мы - не о политике. Но мы за Украину!

Сегодня в студии произошло событие. Девушка блогер проводила встречу для женщин на тему домашнего насилия. Слушатели - молодые девушки от 15 до 25 лет. Вдруг, среди слушателей оказался активист, обвинил лекторку, как оказалось, гражданку России, которая поддержала аннексию Крыма.

Далее были драка, полиция и обвинение студии в сепаратизме. Простите, то INLIGHT - это пограничная служба ?! Или мы должны проверять паспорта всех арендаторов?

Через час пост за постом в фейсбук. Новостные порталы. И начинается атака на студию. В отзывах льется дерьмо.

За минуту по несколько отзывов. Рейтинг студии падает каждую минуту. Все это очень похоже на заказную атаку", - написала в Facebook руководитель студии Маша Конишевская.

В Твиттере есть записи националиста Сергея Стерненко, который призывает писать негативные комментарии на ФБ-странице студии.

Кто такая Митрошина и чем занимается?

Александра Митрошина - российская блогер, феминистка-активистка. Она не является политическим автором.

Из ее биографии можно узнать, что девушка родилась 27 июня 1994 года в Петрозаводске. В 2015 году она окончила журналистский факультет МГУ. В 2017 году стала выпускницей магистратуры по направлению "Медиапроизводство в креативных индустриях".

На Митрошину в Instagram подписано более двух миллионов человек.

Для понимания тематики Instagram Александры приведем несколько постов: о стрижке, стандартах красоты, снимки с отдыха в купальнике.

В одном из своих блогов Митрошина рассказала о своих секретах продвижения в соцсетях.

"Хэштеги не работают для продвижения. Я вкладывала деньги в рекламу и продвижение. В целом каждый подписчик мне обошелся в 5-6 рублей. А вот накрутка ботов вам ничем не поможет. Я стала красиво обрабатывать фото и сочетать между собой, работала журналисткой, ездила в командировки, но не давала подробностей о своей жизни", - делится опытом блогерша.

Сейчас Митрошина проводит вебинары, курсы и гайды о способах продвижениях. Она открыла методы "мастфолловинг" и "масслайкинг".

"Это отличный способ поднять количество подписчиков", - говорит Саша.

Также она проводит фитнес-курсы по направлению "Персональный тренер по фитнесу", вебинары по блогерству, питанию и фитнесу, которые всего за несколько часов помогают подписчикам добиваться поставленных целей.

Например, на ее сайте предлагаются вебираны на такие темы:

Личный бренд блогера и монетизация инстаграма

Продвижение личного блога от нуля до профи

Как писать крутые посты для инстаграма

Как вести красивый профиль в инстаграме

Как снимать интересные сториз

Секреты эффективной рекламы рекламы в сториз

Как накачать ягодицы дома и в зале

Женские силовые тренировки от А до Я

Азбука рационального питания

С 2014 по 2017 годы она работала на радио Москва ФМ, где вела передачу про автомобили.

Один из проектов, в котором Митрошина принимает участие сейчас - "Ты не одна". Описывается он так: "Сеть взаимопомощи создана для помощи женщинам, которые уже столкнулись с домашним насилием, и для предотвращения возможных случаев насилия, а также, чтобы предать огласке истории, которые происходят в городах и селах России".

В том числе участницы данного проекта выступают за принятие Госдумой законопроекта против домашнего насилия. На сегодня в России это резонансный и дискутируемый документ.

По нему вводится термин "семейно-бытовое насилие".

Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать с жертвой, в том числе по телефону и через интернет. Ограничение действует до года. Часть общества выступает против закона (полагая, что он разрушает семью), часть - в том числе Митрошина - за.

Что касается Крыма, то, судя по фото, опубликованных в ее блоге, в 2017 году Митрошина отдыхала в Балаклаве.