Правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь австралийскому народу в тушении лесных пожаров, которые забрали жизни уже более полумиллиона животных. С таким заявлением выступил украинский МИД.

"В Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации, остается критической и привела к значительному количеству жертв, а также десятков пропавших без вести людей в результате масштабных лесных пожаров в Австралии. Наши искренние соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим и успеха спасательным службам и пожарным, которые участвуют в ликвидации трагических последствий этого стихийного бедствия", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В пресс-службе МИД отметили, что правительство Австралии принимает все необходимые меры для минимизации последствий пожаров.

"Со своей стороны, Правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийском народа. Посольство Украины в Австралии находится на постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших.", - заявили в министерстве.

Любопытно, что пресс-служба МИД опубликовала свое заявление касательно пожарам в Австралии на своем сайте через несколько часов после того, как на трагедию в своем Facebook отреагировал предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Он призвал предложить Австралии помощь, в частности, отправить туда украинских спасателей.

Ранее "Страна" писала, что модель за 10 долларов показывала свое голое фото, чтобы помочь Австралии после пожара. Она собрала полмиллиона.