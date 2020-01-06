Посольство США поздравило ПЦУ с годовщиной Томоса
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине поздравило Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии.
Соответствующее заявление американское представительство обнародовало в Twitter.
"Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства", - говорится в сообщении.
Подписание Томоса. Фото: AP Photo/Emrah Gurel
Напомним, что ранее "Страна" подробно проанализировала текст Томоса.
Также мы опубликовали текст, посвященный годовщине Томоса: От сенсации к забвению. Пять главных вопросов о Томосе, которому исполнился год.