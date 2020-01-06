Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине поздравило Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии.

Соответствующее заявление американское представительство обнародовало в Twitter.

"Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства", - говорится в сообщении.

Подписание Томоса. Фото: AP Photo/Emrah Gurel

Напомним, что ранее "Страна" подробно проанализировала текст Томоса.

Также мы опубликовали текст, посвященный годовщине Томоса: От сенсации к забвению. Пять главных вопросов о Томосе, которому исполнился год.