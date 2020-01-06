В 2021 году украинцам придется ездить в страны Европейского Союза по новым правилам. При них безвизовый режим не отменяется, однако чтобы въехать в Шенгенскую зону, придется пройти дополнительную платную проверку. О подробностях нововведения сообщает сайт "Обозреватель".

Издание сообщает, что в 2021 году с одним лишь биометрическим паспортом и без прохождения авторизации вас в ЕС не пустят, потому что в ЕС запускают систему авторизации въезда в Шенгенскую зону, которая будет действовать только для стран, освобожденных от визовых требований для въезда в ЕС, в том числе и для Украины.

В Европейском парламенте приняли новый документ, который предполагает усилить систему контроля на европейских границах. В соответствии с ним с 2021 года в ЕС будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Авторизация в онлайн-системе будет необходима только для тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, Великобританию и Канаду.

Благодаря новшеству в Европе появится единая база данных о пересечении путешественниками границы Шенгена. Ранее каждая страна получала и хранила информацию отдельно, теперь она станет централизованной. Евросоюз станет не первым, где действует подобная система. С 2009 года в США необходима авторизация через систему ESTA, а в Канаде с 2013 года внедрена система ЕТА. Они обе платные, а разрешение действует на протяжении определенного времени.

Поэтому с 2021 года для въезда в Шенгенскую зону придется заполнить онлайн-анкету. Сделать это нужно максимум за 96 часов (четверо суток) до времени вылета, именно столько потребуется системе для проверки в том случае, если данные отправят на более глубокую обработку. Сложностей не должно возникнуть в том случае, если гражданин не имеет судимости, не нарушал никаких правил в ЕС (например, не оплатил штраф за неправильную парковку) и не пребывал в конкретных зонах ведения военных конфликтов.

При представлении законопроекта в Брюсселе подчеркнули, что 95% заявителей будут получать положительный ответ автоматически, в течение нескольких минут после подачи заявки. Еще 3-4% будут одобрены после того, как их заявку рассмотрят клерки центрального европейского органа, который будет контролировать работу этой системы. Но даже в этом случае получение ответа займет около нескольких часов. Ну и совсем подозрительные заявки могут обрабатываться гораздо дольше. Возможно, в этом случае потребуют документы по запросу миграционных служб или же вынудят пройти небольшое интервью в консульстве или через интернет.

Авторизация будет стоить 7 евро. К примеру, в США стоимость дороже - $14, а действует на протяжении двух лет. Для лиц младше 18 лет и старше 70 лет - авторизация бесплатна. Для авторизации в первую очередь необходимо будет предоставить личные данные (имя, дату и место рождения, пол и национальность), информацию о документе для путешествий (срок действия, страну выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну первого въезда.

Далее нужно будет ответить на некоторые анкетные вопросы, например, о состоянии здоровья, предыдущих поездках в страны ЕС, в том числе об отказах в выдаче визы и депортации, правонарушениях. Также есть перечень вопросов, касающихся мер безопасности. При этом в анкете не будет справок с места работы, выписок из банков, подтверждений цели поездки и другой бумажной волокиты, которую так все не любили во времена получения визы.

Как сообщала "Страна", Европа переведет американцев на визовый режим с 2021 года. Виза будет действовать в течение трех лет, ограничений на число поездок при этом не будет.

Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина не соблюдает условия безвиза.

Также "Страна" сообщала, что в Еврокомиссии озаботились гражданством, которое иностранцы покупают за деньги и инвестиции.