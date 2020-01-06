В Украине за 11 месяцев 2019 года производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения упало на 10,7%. Об этом гласят данные Госстатистики.

Стало известно, что всего в январе-ноябре 2019 было произведено 782,27 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, из них в ноябре - 66,68 тысяч тонн.

В ноябре в годовом измерении производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения сократилось на 14,1%. Запасы готовой продукции на конец ноября 2019 составляли 304 тонны хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения.

Данные приведены без учета Крыма, Севастополя и части Донецкой и Луганской областях.

Ранее "Страна" сообщала, что более половины купленных украинцами продуктов оказались отечественными.

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