Инстаграм-модель Кейлен Уорд заявила, что собрала около 500 тысяч долларов США для помощи в ликвидации последствий лесного пожара в Австралии, предложив разослать обнаженные фотографии всем, кто пожертвовал деньги благотворительным организациям.

"Я пришлю обнаженное фото каждому, кто пожертвует по крайней мере 10 долларов США любой из этих организаций на пожары в Австралии", - написала Уорд в пятницу. "Каждые 10 долларов, которые вы жертвуете = одна обнаженная фотография от меня вам в ЛС".

Скриншот: Twitter/ @lilearthangelk

"Мы собрали почти 500 тысяч доларов... ребята я плачу... это невероятно", - написала Кейлен в Twitter.

К воскресенью 20-летняя модель собрала больше полумиллиона долларов для различных благотворительных организаций, оказывающих помощь в ликвидации последствий пожара в Австралии.

Фото: Кайлен Уорд

"Я видела все посты в Твиттере об австралийских пожарах, и я действительно была обеспокоена тем, что в средствах массовой информации не было большого освещения и не было большого количества людей, жертвующих деньги", - заявила Уорд.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко призвал отправить украинских спасателей тушить пожар в Австралии.

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