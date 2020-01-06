В понедельник, 6 января, в Нью-Йорке начался судебный процесс над бывшим голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Об этом сообщает DW.

Суд рассмотрит только два случая - обвинения в адрес 67-летнего магната Голливуда в изнасиловании и в принуждении к оральному сексу в 2013 и 2006 годах. За это ему грозит пожизненное лишение свободы.

Первый день отведен организаторским вопросам. Отбор членов коллегии присяжных начнется 7 января и продлится около 2 недель. На сам процесс потребуется не менее 6 недель. Вайнштейн сдался полиции в мае 2018 года и позже был освобожден под залог.

По данным некоторых СМИ, продюсер прибыл на первое заседание суда по его делу с ходунками в черном костюме и черных мокасинах. При этом на обе ножки ходунков были надеты прорезанные теннисные мячи, чтобы избегать скрипа при передвижении. До этого СМИ узнали, что Вайнштейну потребовалась операция на спине из-за автомобильной аварии.

Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна взорвался в октябре 2017 года. О претензиях различной тяжести к продюсеру заявили более 80 женщин, включая таких кинозвезд как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд. Его дело вызвало шквал частных публичных обвинений в адрес других известных мужчин, тем самым дав начало всемирной кампании против сексуальных домогательств под хэштегом #MeToo.

Тем временем Харви Вайнштейн в суде отказывается признать свою вину. Тем временем СМИ сообщают, что 30 актрис возьмут у Вайнштейна $25 млн и откажутся от обвинений в домогательствах.