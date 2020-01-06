Украина ценит поддержку правительством ФРГ и лично канцлером Ангелой Меркель и надеется, что ее визит в Москву заставит Кремль выполнить достигнутые 9 декабря в Париже договоренности в нормандском формате.

Об этом заявила "Укринформу" пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя анонсированный на эту субботу, 11 января, визит канцлера ФРГ в Москву.

"Мы ценим поддержку правительством ФРГ и лично канцлером нашего государства в отстаивании территориальной целостности и государственного суверенитета", - отметила Зеленко.

Представительница ведомства подчеркнула, что украинская сторона находится в тесном контакте с немецкими коллегами и координирует шаги по реализации Минских договоренностей. Пресс-секретарь МИД напомнила, что в последний раз это произошло в рамках недавнего визита министра иностранных дел Украины в Берлин.

"Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению ее обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже", - заявила Зеленко.

Как ранее сообщала "Страна", канцлер Германии Ангела Меркель 11 января приедет визит в Россию, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной темой их беседы станет Украина, а также эскалация напряженности на Ближнем Востоке.

Также мы рассказывали, что Меркель в новогоднем поздравлении заявила о своей последней каденции канцлера.