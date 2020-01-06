Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество 7 января, пожелав щедрого года на осуществление надежд и мира в каждой семье. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Колядку колоколов", написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают в более 150 вариациях. Так украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру", - написал Зеленский. "Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святую вечерю. Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кутьи! Христос рождается! Славим его!", - написал Зеленский в своем поздравлении.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Напомним, накануне Рождества Зеленский с семьей улетел с семьей на отдых в Оман и остановился в шикарном отеле. После этого его пресс-служба объявила, что президент поехал туда совмещать отдых с работой и будет привлекать инвестиции.

Так, Зеленский в Омане надел ту же футболку, в которой был в Одессе на пляже, а первая леди Украины надела шлепки и пошла в Национальный музей Омана.