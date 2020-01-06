Все страны альянса НАТО на экстренном заседании Североатлантического совета согласились в том, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Об этом сегодня, 6 января, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговом брифинге.



"На протяжении ряда лет страны НАТО выражали озабоченность дестабилизирующей деятельностью Ирана на большом Ближнем Востоке. Мы согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие и выразили озабоченность в связи с испытаниями Ираном ракет, которые могут достичь территории Европы", - сказал он.

В свою очередь страны альянса выступили с призывом к иранским властям не допустить провокаций и насилия после убийства генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара.

"США проинформировали НАТО о ситуации в регионе, включая последние нападения на военных коалиции в Ираке, а также об авиаударе по генералу Сулеймани, - заявил генсек НАТО. - На нашей встрече страны НАТО призвали к сдержанности и деэскалации. Иран должен воздерживаться от новых провокаций и насилия".

По словам Столтенберга, операция против иранского генерала Сулеймани является национальным решением США, и НАТО не участвовала в его принятии.

"Это национальное решение США, оно не принималось ни НАТО, ни американской коалицией (по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в Ираке и Сирии - Ред.). Но все страны альянса озабочены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе и поддержкой Ираном террористических группировок, которые ответственны за нападения на войска коалиции в регионе", - заявил генсек.

Ситуация в Ираке в настоящее время обсуждается в штаб-квартире НАТО на внеочередном заседании Североатлантического совета на уровне послов. Дискуссия продолжится 14 января во время планового заседании Военного комитета альянса на уровне начальников генштабов.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

В свою очередь в Иране заявили о скорой мести за смерть Сулеймани и пообещали положить конец присутствию США на Ближнем Востоке.