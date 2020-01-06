В рождественские дни – 6, 7 и 8 января 2020 года – знаковым событием празднований в Украине станет участие в праздничных мероприятиях детей, проживающих в красной зоне линии соприкосновения на Донбассе. Около 100 детей из этих мест прибудут в Киев и Почаево Тернопольской области. Часть школьников, которые примут участие в рождественских праздниках, прибыла в Киев сегодня. Об этом сообщает "112 Украина".

По благословению предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия в Киеве детей примут в Свято-Покровском Голосеевском монастыре, где их встретят воспитанники одного из успешнейших образовательных заведений Украины, монастырского духовно–ремесленного училища им. Святого преподобного Иоанна Дамаскина.

За время, проведенное в Киеве, дети Донбасса посетят экскурсии по столице, центры развлечений, театры, музеи, встретятся со своими сверстниками. В Почаево детей и их родителей гостеприимно примут в Свято-Успенской Почаевской лавре. С детьми также встретятся легендарные украинцы. Инициаторами и координаторами проекта стали советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, рок-музыкант и общественный деятель Олег Карамазов, которые заявили: "Мы уверены, что это доброе дело должно стать примером милосердия, доброго и человеческого, символом единства украинского народа, что так важно сегодня".

В эфире программы "Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса" 7 января зрители телеканала "112 Украина" с 9:00 до 12:00 увидят Рождественское богослужение из Киево-Печерской лавры и сюжеты с рождественскими поздравлениями из разных регионов Украины и мира. В студию телеканала "112 Украина" придут преподаватель Киевской духовной академии и семинарии, иеромонах Митрофан (Божко), советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, рок-музыкант Олег Карамазов, народный артист Украины Владимир Гришко.

В рождественские дни, 6 и 7 января 2020 года, зрители телеканала "112 Украина" в рамках телемарафона смогут увидеть целый ряд увлекательных рождественских сюжетов и поздравлений от известных и легендарных украинцев – наших современников.

Завершится телемарафон 8 января сюжетами из киевского Голосеевского монастыря, где состоится Рождественский бал с участием детей - воспитанников монастырского училища и их гостей - детей Донбасса.

Как сообщала "Страна", синоптик предупредила украинцев о резком похолодании на Рождество.

Также мы сообщали, что на Рождество ограничат проезд в центре Киева.