Зарплата министра экономики, который пожаловался на "маленький" оклад и заявил, что министры должны получать по 5-10 тысяч долларов, в ноябре 2019 года, с учетом премий, составила 64,3 тыс. гривен, сообщает НВ.

В сентябре министру начислили премии в размере 345% от должностного оклада, в октябре — 587,5%, в ноябре — 381,7%, в декабре — 373,75% (то есть в среднем - около 420%).

При этом Милованов получил меньше своих заместителей. Так, например, оклад заместителя министра - торгового представителя Украины Тараса Качки составила 157,3 тыс. гривен, Тарас Высоцкий получил 136 052 гривен, а Инна Метелева, которая является экс-замом Милованов получила за ноябрь 131,5 тыс гривен заработной платы.

Зарплаты за ноябрь / Фото: Данные Минэкономики

Ранее "Страна" подробно расписала, за какие средства живут министры Милованов и Малюська, которые жаловались на маленькие зарплаты.

Так же мы сообщали, что по сведениям депутата Дубинского, Милованов получит зарплату в 271 тысячу гривен.