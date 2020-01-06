В Киеве полиция задержала националистов, которые задали вопрос "чей Крым?" российскому блогеру Александре Митрошиной, пытаясь таким образом сорвать ее лекцию в столице.

Об этом сообщает гражданское движение "Відсіч" на странице в Facebook.

По ее данным полиция задержала двух "активистов" – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого за вопрос "чей Крым", адресованный российскому блогеру.

Задержанных отвезли в отделение по адресу: ул. Голосеевская, 15.

Судя по фото, полиция положила как минимум одного "активиста" на пол, а потом поставила на колени.

На видео, которое распространило движение "Відсіч", сотрудник полиции сообщил, что патрульные задержали Овчаренко и Кальницкого за мелкое хулиганство.

В тоже время, судя по видео, которое выложили в YouTube, один из "активистов" во время лекции начал перебивать блогершу. После чего его начали стыдить представитель организаторов.

А потом люди, которые пришли на лекцию начали ему скандировать "выйди!". Видимо после этого и вызвали полицию, которую вызвали люди, пришедшие на лекцию.

На втором видео видно как одного из "активистов" уводит полиция. При этом люди говорят копам спасибо, а какая-то девушка начала стыдить соратника "активистов", который снимал видео. Посоветовала ему идти в АТО, а не заниматься чепухой в Киеве и обозвала его "говнюком".

Отметим, что известная российская блогер Александра Митрошина посещала Крым после аннексии, судя по фото в ее соцсети. Вероятно, в связи с этим националисты и пытались сорвать ее лекцию.

25-летняя Александра Митрошина является писательницей, журналисткой, радиоведущей и блогером. Она известна также как активистка-феминистка, основательница и сторонник движения #ЯНеХотелаУмирать в поддержку закона о домашнем насилии. Она ведет собственный канал на ютубе, где учит девушек и парней правильному образу жизни и размышляет о высоких материях.

Как сообщала "Страна", порохоботы потребовали не пускать в Украину Ирину Хакамаду, назвав ее "московской дрянью" и "крымнашисткой".

После этого скандала в Facebook выступление Ирины Хакамады на форуме в Киеве отменили. При этом организаторы утверждают, что до объявления участия в форуме Хакамады проверяли, сможет ли она приехать в Украину.