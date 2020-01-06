Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза собираются в эту пятницу, 10 января, на экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана.

Об этом информирует новостное агентство AFP.

"Министры иностранных дел ЕС проведут экстренные переговоры по Ирану в пятницу", - сообщает агентство со ссылкой на дипломатов.

Сообщается, что глава ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила, что деэскалация в Ираке является интересом иранского государства.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Путин и Меркель встретятся в Москве, чтобы обсудить Иран и Украину. Канцлер Германии запланировала свою деловую поездку в Россию на 11 января.