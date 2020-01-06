Кабинет министров изменит систему помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, для помощи таким семьям правительство создаст эффективную службу и обучение специалистов по социальной работе. "Для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, правительством вводится своевременная профессиональная помощь, направленная на быстрый выход из кризисной ситуации. Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни", - заявил Гончарук.

Особый акцент будет делаться на предотвращение попадания украинцев в такие ситуации. В частности, будет увеличено количество специалистов социальной работы, внедрен принцип "деньги ходят за человеком" (по аналогии, как Супрун пыталась ввести в медицине), а также новый механизм социальных выплат, который предусматривает переход от субвенции к программе по всем выплатам.

Как сообщала "Страна", в Украине 5,5 тысяч семей находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

В январе 2019 года в Украине социальным инспекторам дали право выбивать излишне выплаченную соцпомощь.

В августе Кабмин установил денежную помощь переселенцам: инвалидам, пенсионерам и студентам на дневном обучении.