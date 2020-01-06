Многотысячная толпа иранцев вышла на улицы столицы на похороны военного командира Касема Сулеймани, убитого ударом беспилотника США.

Об этом информирует новостное агентство Reuters.

Сообщается, что люди, которые скандировали "Смерть Америке", передавали друг другу гробы с телами Сулеймани и командующего иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандиса, который также погиб во время пятничного нападения в Багдаде.

Скриншот: Twitter/ Javad Zarif

"Видели ли вы когда-нибудь такое человеческое море в своей жизни, Дональд Трамп? Вы все еще хотите слушать клоунов, которые консультируют вас по нашему региону? Вы все еще думаете, что можете сломать волю этой великой страны и ее народа? Конец преступного присутствия США в Западной Азии начался", - написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter, опубликовав фото из Тегерана.

Фото: Javad Zarif

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Как сообщалось ранее, в "зеленой зоне" Багдада, которая находится в районе посольства США в Ираке раздались взрывы двух ракет. Последствием взрывов стало ранение пяти человек.