Председатель аппарата министерства обороны США Эрик Чунинг в конце месяца уходит в отставку. Об этом сообщает Politico.

Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона Алиссы Фара, его заменит Джен Стюарт, главный сотрудник аппарата республиканцев в комитете Палаты представителей по вооруженным силам и бывший советник председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Чунинг, бывший офицер разведки армии и ветеран боевых действий, руководил повседневными операциями в канцелярии министра обороны США. Главой аппарата Пентагона Эрика Чунинга назначили в январе 2019 года.

Ранее издание The New York Times сообщило, что военные чиновники предложили убить Сулеймани, рассматривая это как "крайнюю меру", и не предполагая, что Трамп пойдет на это.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.