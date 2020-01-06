Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара вошла в Сирт (близ которого родился Муаммар Каддафи), под контроль взят морской порт города.

Об этом РИА Новости сообщил источник в ЛНА.

Вначале ливийская армия в первой фазе операции совершила морской десант и захватила порт города.

"Отряды Халифы Хафтара также завладели военной базой ас-Саади, некоторыми городскими районами и сейчас направляются в центр города", - сообщил изданию информированный источник, близкий к командованию ЛНА.

Напомним, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке в Бенгази заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.

Хафтара поддерживает Египет и Саудовская Аравия, а Сарраджа - Турция, Катар, а также, частично, страны Запада. Эрдоган уже заявил, что направит войска на помощь правительству в Триполи.

После наступления Хафтара на Триполи миссию ЕС вывели из Ливии.

Несколько дней назад в Ливии объявили джихад и всеобщую мобилизацию.