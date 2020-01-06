Президент США Дональд Трамп, который подтвердил готовность атаковать объекты культурного наследия Ирана и пригрозил "непропорциональным" ударом, заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал Дональд Трамп.

При этом свое послание Трамп написал заглавными буквами.

Напомним, 3 января в результате ракетного удара в районе багдадского аэропорта погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Его похоронили сегодня, 6 января, десятки тысяч людей провожали убитого генерала, а дочь Сулеймани пригрозила США и Израилю "черными днями".

Также в США созвали экстренную встречу в НАТО, чтобы попросить поддержки в Ираке.