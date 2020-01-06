В польском городе Хойнице произошел пожар, в результате которого погибли не менее 4 человек. Возгорание случилось в ночь на 6 января в хосписе, расположенном в городе Хойнице Поморского воеводства на севере страны. На момент возгорания в здании находилось 26 человек.

"Четыре человека погибли, 22 попали в больницы", – заявил представитель пожарной охраны в Гданьске Мариан Хинца.

Сообщается, что кроме пациентов, в результате произошедшего также пострадали двое полицейских и два человека из персонала хосписа. Полиция начала расследование. Вероятной причиной случившегося называют непотушенный окурок. На данный момент место возгорание было полностью потушено.

В связи со случившимся мэр Хойница Арсениус Финстер объявил траур до 9 января.

Ранее "Страна" писала, что в Польше на горнолыжном курорте взорвался дом, четыре человека погибло. Отмечалось, что после взрыва в здании также начался пожар, в результате которого рухнуло трехэтажное здание.

Также мы сообщали о том, что возле Ровно загорелся автобус с пассажирами, ехавшими из Харькова в Польшу. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.