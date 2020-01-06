Украинские артисты Олег Винник, Александр Пономарев специально к Рождеству записали известную колядку. К исполнению праздничной песни присоединилсь и бэк-вокалистка Винника Таисия Таюне.

Видео опубликовано на канале Пономарева в Youtube.

Видео: Youtube/ Олександр Пономарьов

Скриншот: Instagram/ @ponomaryovoleksandr

"С наступающим Рождеством Христовым! Мы с Олегом Винником и Таисией Таюне уже записали для вас рождественские колядки, но это еще не все, впереди много интересного! И все это вы сможете увидеть в моем YouTube канале", - написал Александр Пономарев на своей странице в Instagram.

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