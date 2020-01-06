Никаких ограничений въезда на территорию Украины гражданина Швеции Албана юзом Нвапа, выступающий под сценическим именем Dr. Alban, не было. Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook.

"О ситуации с гражданином Швеции Албаном юзом Нвапом, выступающим под сценическим именем Dr. Alban и некоторыми другими иностранцами, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию Крыма и планируют свой въезд на подконтрольную территорию Украины, мы уже работаем с правоохранителями по этому вопросу. По имеющейся информации, имеющейся в распоряжении ППУ в АР Крым в отношении гражданина Швеции Албана юзом Нвапа, сообщаем следующее - никаких ограничений по его въезду на территорию Украины не было", - говорится в сообщении.

Напомним, шведский музыкант нигерийского происхождения Dr. Alban принял участие в новогоднем шоу "Вечерний квартал". И поблагодарил в посте Зеленского за помощь в снятии запрета въезда в Украину. "Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительное шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", - написал певец.

Впрочем позже у Зеленского стали говорить, что у певца не было запрета на въезд и Зеленский никак не способствовал разрешению этой проблемы. Позже и сам Dr. Alban убрал из своего поста в Instagram слова о помощи Зеленского и спорном Крыме. Напомним, что музыкант поет в стиле евроденс, наибольшую известность он получил благодаря хиту It's My Life.