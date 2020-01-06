Убийство иранского генерала Сулеймани в аэропорту Багдада уже вызвало первые последствия для США.

Парламент Ирака объявил, что американцы должны вывести свои войска с его территории.

Правда, окончательное решение о судьбе американцев и их союзников в Багдаде должно принять правительство Ирака.

И если оно примет это решение, прислушавшись к парламенту, то Вашингтон оказался в сложном международном положении.

Если раньше фактическая оккупация Ирака была хоть как-то легализована соглашением с правительством - то сейчас даже это зыбкое основание закончилось.

Конечно, вряд ли Штаты согласятся с позором уйти из Ирака - и будут всячески давить на местное правительство, чтобы оно прекратило "самоуправство". Однако заявление Багдада открывает большие возможности перед ключевыми игроками региона - в первую очередь перед Ираном. И другими геополитическими противниками США.

Многие - от Турции до Китая с Россией - не прочь сыграть на противоречиях между Багдадом и Вашингтоном и усилить свое влияние в этой богатой нефтью стране.

То есть убийство Сулеймани вызвало не усиление имиджа Трампа и роли Америки в регионе - а наоборот поставило США в очень неудобное положение. Которым уже вовсю пользуются демократы.

"Страна" разбиралась, к чему может привести демарш иракцев и смогут ли убрать американцев из этой страны.

Как Трамп Ирак до бунта довел

Ирак Вашингтон оккупировал еще в 2003 году, потом к 2011 году вывел основную часть войск, но и после этого фактически контролировал правительство. В тоже время, в стране росло и влияние Ирана. Большинство населения Ирака шииты и потому тяготеют к альянсу со своими единоверцами в соседней стране. Именно шииты сейчас правят в Ираке, контролируя и парламент, и правительство.

В конце декабря и начале января авиация американцев нанесла ракетные удары по базам шиитского ополчения "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. Это была ответная акция - на вылазку шиитов против военной базы Киркука, где погиб гражданин США, а четверо американских военных были ранены.

Тем не менее, при "ответке" погибло уже 25 сторонников иракской "Хезболлы". Что вызвало волнения уже в столице Ирака - страны, где шииты составляют большинство населения. Активисты штурмовали посольство США, хотя так и его и не взяли.

Несмотря на то, что штурм был бескровным, Трамп отдал приказ нанести ракетный удар прямо по Багдаду. Точнее, по его аэропорту, где были убиты члены шиитского ополчения, а заодно - влиятельный иранский военачальник, генерал Касем Сулеймани.

Это был главный координатор шиитского движения на Ближнем Востоке. Американцы заявили, что акциями против посольства руководил именно он.

Убийство генерала, который в общем-то вполне легально находился в Багдаде, вызвало резкое обострение отношений с Ираном, который пообещал отомстить (а сегодня даже вышел из ядерной сделки). Правда, к этому американцы были готовы, а Дональд Трамп даже пригрозил уничтожить 52 цели в Иране - включая объекты культурного наследия - если Тегеран позволит себе мстить американцам.

Но беда пришла с другой стороны.

Дело в том, что США не спросили разрешения Багдада на авиаудары. То есть по сути Трамп отбомбился по территории столицы независимого государства, более того - формально союзного американцам.

Убив при этом высокопоставленного представителя другого государства. Что в общем-то является поводом к войне. То есть Иран сейчас вполне мог бы атаковать Ирак.

После этого Багдад сделал ответный ход.

"Трамп, выведи войска". Ответ Ирака

5 января парламент Ирака принял резолюцию с призывом вывести американские войска с территории страны. А до тех пор - запретил перемещение военных США за пределами их баз.

Речь идет о пяти тысячах американских военных. Вот, что предусматривает этот документ:

1. Поручение правительству принять необходимые меры для немедленного вывода американских войск с территории Ирака и завершение операции "Непоколебимая решимость".

2. Расторжение соглашения о безопасности между Ираком и США от 2008 года и обновленных дополнений к нему от 2014 года.

3. Закрытие Ирака для любых иностранных сил и право исключительного применения силы лишь иракским государством, все остальные операции, не санкционированные Багдадом, по сути незаконны. Речь, видимо, о тренировочной миссии НАТО в Ираке.

4. Подача Ираком официальной жалобы в Совбез ООН из-за нарушения Вашингтоном национального суверенитета страны.

Уже сегодня, 6 января, стало понятно, что резолюция - не просто слова. Минобороны Ирака начало разрабатыать механизм вывода американских войск.



"Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака... Последние американские удары - глупость, в отношении которой невозможно молчать", - заявил представитель главнокомандующего Абдель Керим Халф в эфире телеканала "Аль-Джазира".



Халф подтвердил, что "иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им перемещаться куда-либо".

Интересно, что перед голосованием в парламенте премьер-министр Ирака Адель Абдель-Магди рассказал много интересных вещей. Что американцы уже обстреливали вооруженные силы Ирака, что постоянно летали по Багдаду без спроса у правительства. Также он сообщил, что убитые американцами шиитские военачальники как раз утихомиривали тех, кто пытался штурмовать посольство США и убедили их это прекратить.

Он также сообщил, что Касем Сулеймани выполнял важную дипломатическую миссию между Тегераном, Эр-Риядом, Дамаском и Багдадом.

"Теперь всё выглядит так, что США хотели развалить возможные мирные переговоры между региональными игроками. Вот эти все откровения премьер-министра - это бомба. Он раскрыл детали саудовско-иранских переговоров при посредничестве Багдада, выставив Соединённые Штаты вселенским злом, которое просто жаждет хаоса и продолжения войны", - анализирует ситуацию политолог-международник Илья Куса на своей странице в Facebook.

Как отвечают американцы

Отметим, что пока все эти заявления, включая решение парламента Ирака - пока что слова. Для вывода американских войск нужно решение правительства (причем голосование в парламенте не является обязательным для исполнения правительством).

В США дали понять, что выходить из Ирака не намерены. Дональд Трамп пригрозил стране санкциями.

"Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что мы сочтем неприемлемым, мы введем санкции против Ирака, очень серьезные санкции", - сказал президент США, уточнив, что иранские санкции "покажутся мелочью".

После этого Трамп заявил, что сначала Багдад обязан заплатить Америке за военные базы.

"У нас есть очень дорогая авиабаза, которая находится там. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за это", - поставил условие президент.

Логика у Трампа довольно странная: США оккупировали Ирак, построили там базу, о которой никто не просил, а теперь требуют за нее денег у местного правительства.

Госдеп был более дипломатичным. Однако не менее встревоженным.

"Соединенные Штаты разочарованы действиями, предпринятыми сегодня в Совете представителей Ирака. Ожидая дальнейших разъяснений относительно правового характера и последствий сегодняшней резолюции, мы настоятельно призываем иракских лидеров еще раз оценить важность продолжающихся экономических отношений и отношений в области безопасности между двумя странами и дальнейшего присутствия глобальной коалиции для борьбы с ИГ", - говорится в пресс-релизе ведомства.

То есть с одной стороны Трамп сказал недвусмысленное "нет" выводу войск. С другой - нельзя не отметить раздражения и беспокойства США. Поскольку без формального согласия Ирака нахождение там американский войск - это прямая агрессия и уже ничем не прикрытая оккупация.

Статус агрессора и оккупанта - серьезный имиджевый удар по американским позициям. Как по всему миру, так и на Ближнем Востоке. И как-то этот вопрос Штатам придется решать.

Уйдут ли американцы из Ирака?

Иракское правительство физически, конечно, не может выставить США из своей страны. Однако заявление Багдада - самим фактом своего появления - показало уязвимость позиции американцев.

Ирак по сути заявил, что союзнические отношения с Ираном, ему важнее, чем благосклонность американцев. Ведь предложение вывести войска вряд ли могло прозвучать, не надейся Ирак на чью-то поддержку.

Ближайший союзник, который может ее оказать - это Тегеран, который находится в стратегическом противостоянии с американцами. И заявление Багдада явно адресовано "братьям-шиитам" даже больше, чем самим американцам.

Причем момент выбран идеально. Иран ищет способы отомстить США за убийство Сулеймани. Ирак своим заявлением как бы указывает вектор для этой мести. То есть Тегерану вообще не нужно напрямую атаковать американские войска. Достаточно будет усилить поддержку шиитских формирований или вообще вооруженных сил Ирака, если ситуация войдет в военное русло.

А если не войдет, то дипломатически позиция американцев будет, как уже говорилось выше, очень провальной. Если в Сирии они держали базы, опираясь на местных повстанцев (пусть и нелегитимных), то в Ираке все повстанцы - это антиамериканские шииты. Которые уже показали, что не боятся кошмарить американцев прямо в столице своей страны.

На Ближнем Востоке уже были прецеденты, когда влияние США уменьшалось - Сирия с помощью России и Ирана уничтожила лояльных Америке повстанцев, а Турция (при помощи той же РФ) добилась вывода войск США из Курдистана.

Формально Багдаду ничто не мешает официально пригласить в свою страну какую-нибудь "международную коалицию-2" из представителей указанных государств. Если, к примеру, США откажутся уходить или начнут акции против иракских властей.

Правда, еще не факт, что по-прежнему зависимое от Вашингтона правительство Ирака все ж таки решится от слов перейти к делу.

Но если это случится, то выйти из ситуации США смогут, лишь начав военное подавление Ирака, либо инспирировав переворот в Багдаде.

Что будет, во-первых, не так легко. А во-вторых, в отличие от войны с Ираном, электоральных очков Трампу не добавит, выставив его авантюристом, не сумевшим управиться на своей же подконтрольной территории. По сути это будет новая война - но уже на "заднем дворе" США.

Конечно, нельзя исключать вариант, что иракское руководство смогут уговорить какими-то другими способами - например, щедрыми инвестициями или действительно напугают санкциями. Но это уже будет стадия торгов между Багдадом и Вашингтоном. В результате которых Ирак может вытребовать себе больше независимости - и все равно вряд ли откажется от дружбы с Ираном, а следовательно и стратегии выхода из-под американского влияния.

"У нас на глазах развалился к чертям целый пласт ближневосточной политики США, начатый после 2001-2003 годов. То, что так браво, красиво и немножко незаконно начиналось в 2003 году, завершилось полнейшим провалищем 17 лет спустя, а США так и не смогли выработать дельной, осмысленной и целостной стратегии по Ираку и Ирану", - считает Илья Куса.