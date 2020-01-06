В прокуратуре Херсонской области встретились с представителями потерпевшей стороны по делу о резонансном убийстве в Каховке, которое произошло утром 1 января. Об этом сообщается на странице прокуратуры Херсонской области в соцсети.

"Сегодня, 6 января 2020 года, в помещении прокуратуры Херсонской области состоялось межведомственное рабочее совещание по резонансному убийству жителя города Каховка с использованием огнестрельного оружия, которое произошло утром 1 января 2020 года", - указали в ведомстве.

Уточняется, что в совещании участвовали прокуроры Офиса генпрокурора, руководство прокуратуры Херсонской области, представители ГБР и Национальной полиции, а также члены семьи погибшего.

"Сама встреча была организована с целью беспристрастного и всестороннего расследования дела. Обсуждены вопросы касались обеспечения надлежащего состояния досудебного расследования уголовного производства. Представители потерпевшей стороны выразили свое видение данного преступления. Все слова пострадавших приняты во внимание и будут тщательно изучены правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Также указано, что прокурор Херсонской области Игорь Ивченко рассказал, что "приезд в Херсон группы прокуроров Офиса имеет целью координацию работы следственных и прокуроров в расследовании убийства жителя города Каховка, а их задачей является тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояния производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц".

Напомним, убийство в Каховке в Новогоднюю ночь произошло во дворе дома отца гражданской жены подозреваемого в убийстве Юрия Кашникова. Отец женщины - крупный каховский предприниматель Василий Мунтян.

Также мы сообщали, что с места новогоднего убийства в Каховке пропали видеозаписи камер наблюдения.