Перенос послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию на 15 января объяснили необходимостью дать правительству и Думе время для подготовки к исполнению инициатив главы государства.

Об этом сообщил политтехнолог из окружения Владислава Суркова, который у Путина курирует Украину, Алексей Чеснаков.

Скриншот: Telegram/ @Chesnakov

"Объяснение информированных чиновников довольно простое и базируется исключительно на рациональном подходе. Выступление Путина решили передвинуть на январь чтобы дать возможность и Правительству и Думе более продуктивно использовать январь и февраль для подготовки к исполнению президентских инициатив, заложенных в Послании. Символически тоже важно будет начать новый политсезон с Послания. Станет ли это традицией, узнаем через год. Если прецедент и реакция на него будут признаны удачными", - пишет политтехнолог.

Послание Федеральному собранию является программным документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. В прошлом году оно было озвучено 20 февраля.

Напомним, что во время прошлого послания, Путин рассказал о российских новинках в вооружении.

Также "Страна" писала, что телерейтинг послания Путина в 2019 году оказался самым низким за предыдущие пять лет.