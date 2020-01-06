Враждебным жестом назвали в России установку памятника лидеру УПА Степану Бандере в Украине. Монумент может вскоре появиться рядом с российской границей. Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов, передает РИА "Новости".

По словам Морозова, подобные действия подчеркнут враждебность Украины по отношению к России и будут являться разрушительными для отношений между странами.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил в Facebook о планах установить памятник украинскому националисту Степану Бандере у границы с Россией в городе Конотопе (Сумская область).

Ранее "Страна" писала о том, что Польша жестко раскритиковала МИД Украины за слова о Бандере.

Также мы сообщали, что Супрун пожаловалась на Facebook, удаливший ее пост о Бандере.