Российский политик, глава ЛДПР Владимир Жириновский, который в прошлом году заявлял о том, что Россия должна уничтожить Украину, прогулялся по Красной площади и раздал людям по тысяче рублей. Об этом он рассказал в Instagram.

"Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют", - написал он.

На видео в telegram-канале Readovka запечатлено, как Жириновский раздает деньги. "Дети, инвалиды. Кто еще? Сироты, крепостные, холопы", - говорит политик на записи.

Комиссия Госдумы по депутатской этике рассмотрит поведение Жириновского во время посещения им Красной площади в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу комиссии Отари Аршбу. Члены комиссии обсудят действия Жириновского после 13 января, когда закончатся новогодние праздники и депутаты вернутся к работе.

Ранее политик рассказал, почему Европа отправляет в Россию товары низкого качества. По словам Жириновского, для Запада россияне являются людьми второго сорта. Он также заявлял, что украинцы ненавидят Россию и через полгода потребуют отставки Зеленского.

В одном из интервью Жириновский откровенно рассказал о первом сексуальном опыте с мальчиком.