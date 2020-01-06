Лесные пожары в Австралии - трагедия мирового масштаба, которая требует солидарной поддержки и помощи от Украины. Об этом на своей странице в соцсети написал бывший президент Украины Петр Порошенко.

"Глубокие соболезнования семьям погибших и всему дружественному австралийскому народу. Украине нужно демонстрировать надлежащий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей!" - написал Порошенко в соцсети.

Он указал, что последние годы Австралия оказывала помощь Украине по противодействию российской агрессии.

"Не будьте в заблуждении - события в Австралии угрожают глобальными последствиями!", - призвал Порошенко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Австралии, где горят леса, пошел дождь, пожарные прыгают от радости.

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