На Ивано-Франковщине, Буковине и Закарпатье 6-7 января ожидается значительное снеголавинная опасность. В украинских Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 61 сантиметра. Об этом сообщает отдел гидропрогнозов Украинского гидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 6-7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

"По данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 6 января 2020 на Сл Пожежевская: температура воздуха: -10,8° С, ветер: ветер, облачно, снег. Высота снежного покрова составляет 10-61 см, снег вьюжный, стабильный" , - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Сл Плай температура воздуха достигает -10,3° С, ветер северный, скоростью 5-8 м/с. Облачно. Высота снежного покрова составляет 19-42 см, снег свежий, пылеобразный, умеренный.

Указано, что на снеголавинном посте Драгобрат температура воздуха составляет -11,7° С, а высота снежного покрова - 21 см.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине официально открыли снеголавинный сезон.

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