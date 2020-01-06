В результате масштабных пожаров в Австралии погибли 24 человека и почти полмиллиарда животных. Об этом сообщает ВВС.

Также опубликованы фото, как спасатели борются со стихией, и трогательные снимки животных.

Напомним, пожары на континенте свирепствуют с сентября. Существует широко распространенная оценка, согласно которой почти полмиллиарда (480 миллионов) животных погибли в результате пожаров в Австралии.

"Почти 200 пожаров все еще горят по всей стране, и хотя больше всего внимания было уделено именно Новому Южному Уэльсу, это затронуло все штаты и территории. Более 1200 домов было разрушено и миллионы гектаров земли выжжены. Десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория в настоящее время не имеют электричества. За прошедшую неделю тысячи людей были эвакуированы из прибрежных городов", - пишут в издании.

Также стало известно, что в субботу вечером в Новом Южном Уэльсе взорвалась башня, несущая миллионы литров воды, и затопила множество домов и машин. Однако для пожарных служб в Новом Южном Уэльсе удалось собрать более 20 миллионов долларов всего за 48 часов, поскольку штат борется с кризисом лесного пожара. В то время как премьер-министр Скотт Моррисон призвал 3000 человек из резервных войск на подмогу.

Помощь в борьбе с пожарам оказали и знаменитости, среди них американская певица Пинк и лауреат премии "Оскар" Николь Кидман, которая пообещала 500 000 долларов. Отмечается, что не остались в стороне Сингапур и Папуа-Новая Гвинея, предложив военную поддержку Австралии, а Новая Зеландия направила еще три вертолета ВВС. Так как в Канберре качество воздуха оценили как худшее в мире - жителям рекомендуют не выходить из дома, поэтому австралийская авиакомпания Qantas отменила рейсы в город и из города до конца воскресенья.

Однако ожидается, что именно воскресенье будет более прохладным на юго-востоке страны — с некоторыми дождями. Пожарники предупредили, что следующую угрозу можно ждать с начала недели.

Фото: bbc.com/news

Напомним, что 6 января на Юге Австралии пошел дождь. Люди радуются, выкладывают фото и видео в соцсети и надеются, что природа поможет бороться со стихией.

Премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс сообщил, что власти могут привлечь военные корабли для доставки пищи, воды и электричества в пострадавшие от пожара районы.