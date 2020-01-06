Около сотни украинских политзаключенных остаются за решеткой в России после второго масштабного обмена пленными, состоявшегося 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел на своей странице в соцсети.

МИД Украины призвал международное сообщество не ослаблять давление на Россию, пока не будут освобождены все украинские политические заключенные, и те, кто находится в России, и те, кто на временно оккупированных территориях.

"Около 100 граждан Украины, которые незаконно находятся в заключении в России, "празднуют" рождественские праздники в тюрьме. Снова. Некоторые из украинских политзаключенных были освобождены и вернулись домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеть своих близких много лет и "отмечали" в тюрьмах много праздников", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что у большинства освобожденных по обмену украинцев нет своего жилья.

Также мы сообщали, что у Зеленского сообщили, когда готовятся провести новый обмен пленными.