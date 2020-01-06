США стремятся добиться от государств НАТО выражения поддержки американских действий в Ираке, включая убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе, где в 15:00 (16:00 по Киеву) открылась экстренная встреча Североатлантического совета для обсуждения последствий авиаудара США под Багдадом.

"Американская сторона в своих контактах со странами НАТО требуют поддержки антитеррористических действий Пентагона в Ираке и Сирии, включая последние воздушные рейды", - заявил он.

Ранее стало известно, что США выявили повышенную боевую готовность иранских ракетных сил на территории всей страны.

Напомним, в Иране 6 января хоронят генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате авиаудара США по автомобилю в аэропорту Багдада (Ирак). После этого Иран объявил о финальном шаге для выхода из договоренностей по ядерной сделке.

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