В Киеве в Ботаническом саду имени Фомина исчезли первые в городе электрические фонари. Они были установлены еще в 1890-х годах компанией Савицкий и Страус. Теперь исторически ценные фонари заменили на современные. Об этом на своей странице в Facebook написал урбанист, журналист издания Хмарочос Владимир Хенгистов.

"Савицкий и Страус были первой компанией, которая начала устанавливать в Киеве электрическое освещение. Это фонари "первой волны", когда Киев начали оборудовать электрическими фонарями, прекрасный образец городской среды конца XIX века", - написал журналист.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Кривом Роге с городских улиц украли полсотни фонарей.

Также мы сообщали, что в Киеве пронумеруют уличные фонари, чтобы лучше ориентироваться по городу.