На Закарпатье до смерти избили мужчину на его дворе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

На теле мужчины обнаружили синяки, гематомы, перелом черепа, костей лица и другие тяжелые травмы.

"В селе Кушница Иршавского района в результате драки скончался местный житель. Полиция установила личность обидчика, ему объявлено подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений, которые вызвали смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Сотрудники полиции установили, что мужчину убил 35-летний местный житель Кушницы, ему сообщили подозрении.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе задержаны подозреваемые в жестоком убийстве двух девушек в киевской квартире.

Также мы рассказывали, что под Одессой мужчина зарезал соседку, которая ему не сразу открыла на Новый год.