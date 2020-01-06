В словацких Татрах, где недавно погибли двое украинских альпинистов, произошла масштабная дорожная авария с участием 20 транспортных средств. В результате происшествия возле города Попрад пострадали пятеро украинцев. Об этом сообщает портал HNonline.

"На автотрассе D1 за Шпишским Швторком произошла массовая авария, в которой столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус", - говорится в сообщении. Всего, по данным местных СМИ, в аварии пострадали 10 человек.

Напомним, что в Польше произошло смертельное ДТП, в котором погибли трое граждан Украины. Сообщалось, что автобус вез туристов из Львова и направлялся в Австрию.

Ранее "Страна" писала, что в польских Татрах молния ударила в группу туристов и убила двух детей и двух взрослых.

Также мы сообщали, что в Словакии не менее 7 человек погибли из-за взрыва газа в жилой многоэтажке.