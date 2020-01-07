7 января проходит 13-14 день лунного цикла. Время считается неплохим для работы и учебы, но могут побеспокоить старые проблемы и перепады настроения.

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Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов день благоприятен для общения. Возможны встречи со старыми друзьями, либо они напомнят о себе звонком или сообщением в мессенджере. Есть вероятность новых знакомств. Можно позволить себе незапланированные покупки, если они принесут вам приятные впечатления. В целом день обещает пройти интересно.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов хороший день. Он благоприятен для поездок, особенно, если запланированы встречи с людьми, с которыми вас связывают деловые интересы. Появится возможность обсудить многие вопросы в неформальной обстановке. При этом помните, что не все из тех, кто сейчас обещает поддержку вашим проектам и начинаниям, в будущем действительно окажут помощь. Прислушивайтесь к интуиции, выбирая союзников.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам сегодня удастся расслабиться и зарядиться энергией. Выбирайте что больше вам по душе - встречи с друзьями, пешие прогулки, сеанс расслабляющего массажа или дыхательная гимнастика. У вас будет достаточно времени, чтобы разобраться в своих чувствах, особенно, если второй человек посылает неоднозначные сигналы.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков будет энергетический день, когда можно завершать начатое. Это благоприятный период для покупки бытовой техники, мебели - всего, что принесет больше уюта в дом. Хорошо приглашать в гости тех, на кого вы хотите произвести впечатление, ведь сегодня вы сможете очаровать любого.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов день благоприятен для встреч со старыми друзьями, а вот новые знакомства могут быть не очень удачными. Можно завершать старые дела, но при условии, если вы сможете сделать это самостоятельно, поскольку есть риск, что сотрудничество сегодня не будет плодотворным.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев будет непростой день. Возможны непредвиденные ситуации, выйти из которых помогут опыт и интуиция, а также приложенные усилия. Возможны временные финансовые трудности. Пока они не пройдут, придется пересмотреть свои планы и отказаться от начинаний, требующих больших затрат.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов вероятны удивительные и внезапные встречи. День благоприятен для участия в мероприятиях, которые имеют отношение к вашей работе - презентации, конференции, семинары. Даже просто чтение книг и статей по работе принесет хорошие плоды в будущем и поможет обойти конкурентов.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов непростой, но не критичный день, особенно, если вам удастся избавиться от иллюзий. Принимать серьезные решения сегодня не стоит, поскольку сейчас вы можете переоценивать свои возможности и недооценивать риски. Лучше сосредоточиться на помощи тем, кто в ней нуждаются. Уделите внимание своим близким.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня хорошее время для поездок, встреч с друзьями. Не исключены разногласия с родственниками, возможна критика со стороны родителей. Постарайтесь относиться к этому спокойнее. Вторая половина дня благоприятна для учебы, усвоения новых знаний. Желательно избегать излишеств(в том числе интенсивных физических нагрузок), иначе они негативно скажутся на вашем здоровье.

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов день подходит для начала серьезных отношений любого рода, поскольку вы сможете с первого взгляда правильно оценить человека. Вам не помешает немного твердости в отношении людей, которые вас недавно обидели. Не спешите прощать их, особенно, если они к этому не очень-то и стремятся.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев может выдаться яркий день, наполненный эмоциями и впечатлениями. Вы готовы к решительным действиям, в том числе к тем, которые могут изменить вашу жизнь и жизнь ваших близких. При этом есть риск переоценить свои возможности, потому лучше посоветоваться с кем-то перед принятием важных решений.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Возможно, вам сегодня придется решать проблемы, связанные с финансами, причем необязательно свои. Могут появиться люди, которым понадобится ваша помощь. Не откладывайте надолго то, что важно для вас, иначе вы можете упустить какую-то возможность. Что касается здоровья, то постарайтесь не нарушать привычный режим дня.

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