Начальник главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко подтвердил информацию о том, что один из задержанных по подозрению в убийстве двух девушек в Киеве, ранее был судим за изнасилование. Об этом он сказал в комментарии ТСН.

"Да, действительно, этот человек был ранее судим за изнасилование. Отсидел 10 лет. Эту информацию я могу подтвердить", - сказал главный полицейский Киева.

Напомним, что тела двух киевлянок 2000 и 2003 годов рождения были найдены вскоре после праздников в квартире на столичном Печерске, которая была арендована на период новогодних выходных. Подозреваемые в преступлении женщина 19 лет и мужчина 34 лет были задержаны на Одесском железнодорожном вокзале сегодня, 6 января, утром.

Мотивы убийства окончательно не выяснены. Полиция предполагает, что в съемной квартире могла возникнуть ссора, которая привела к таким трагическим последствиям. Подозреваемым может грозить от 10 лет за решеткой до пожизненного заключения.

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