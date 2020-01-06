Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая вошла в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия, начала сезон с поражения.

В матче первого круга турнира в Брисбене Свитолина уступила в двух сетах теннисистке Даниэль Коллинз. Украинка потерпела поражение от американки по итогам двух сетов - 1:6, 1:6.

Известно, что последний раз подобное поражение случилось у спортсменки в 2016 году на турнире Ролан Гаррос в матче против Серены Уильямс. В том поединке Свитолина уступила многократной победительнице турниров Большого шлема с таким же счетом - 6:1, 6:1.

"Страна" писала, что украинская теннисистка не смогла защитить чемпионский титул в финале Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне.

Ранее мы рассказывали, что Элина Свитолина установила рекорд самого длинного тай-брейка в истории итоговых турниров.

Напомним, что в октябре первая ракетка Украины объяснила, зачем она едет в Россию на Кубок Кремля.