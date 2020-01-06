На Донбассе в зоне проведения ООС под обстрелом погиб 44-летний военнослужащий из Хмельницкой области. Об этом сообщается на странице организации Родная Славутчина в Facebook.

Уточняется, что погибший боец - Сергей Рацун - служил в 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"В результате вражеского обстрела, в зоне проведения ООС погиб украинский герой, житель города Славуты Рацун Сергей Петрович, 1976 года рождения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что о месте и времени прощания с героем станет известно позже.

Фото: facebook.com

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