Первая леди Украины, Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана во время пребывания на отдыхе с семьей. Об этом сообщает пресс-служба Национального музея страны на Facebook.

Скриншот: Facebook/National Museum Oman

Жена президента была одета в платье-рубашку из легкой ткани длины миди, которое не облегало фигуру и закрывало руки. Под рубашку Зеленская надела белые кюлоты, а на ногах у Первой леди были шлепанцы. Весь наряд Зеленской был в бело-серых тонах с преобладанием светлого в образе. Зеленская не надела практически никаких украшений, кроме золотых сережек и тонкого украшения на шее и оставила волосы распущенными.

На фото видно, что она в сопровождении нескольких сотрудников музея рассматривает экспонаты.

Фото: Facebook/National Museum Oman

Как ранее сообщала "Страна", Зеленский без огласки улетел с семьей на отдых в Оман и остановился в шикарном отеле. После этого его пресс-служба объявила, что президент поехал туда совмещать отдых с работой и будет привлекать инвестиции.

Также мы рассказывали, что Елена Зеленская в коричневом свитере нарядила елку и рассказала об испытаниях 2019 года.