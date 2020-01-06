Задержанных по подозрению в убийстве двух девушек доставят из Одессы в Киев. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры города Киева.

Скриншот: Facebook/ Прокуратура міста Києва

Сообщается, что 34-летнего ранее неоднократно судимого мужчину и 19-летнюю девушку, которых сегодня утром задержали на одесском вокзале по подозрению в убийстве двух девушек, планируют доставить в Киев для сообщения о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Действия злоумышленников предварительно квалифицированы по п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст.187 УК Украины. На данный момент досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СУ ГУНП в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

Напомним, 4 января стало известно об убийстве двоих девушек 16 и 19 лет. Их тела, с признаками насильственной смерти, нашли в шкафу одной из квартир на улице Кирилловской.

Ранее "Страна" публиковала имена и фото подозреваемых этом в жестоком убийстве.