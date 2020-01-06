Соединенные Штаты Америки выявили повышенную боевую готовность иранских ракетных сил на территории всей страны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официального представителя США.

По данным анонимного источника агентства, пока невозможно определить какой характер носит повышенная боевая готовность - оборонительный или наступательный.

Чиновник не предоставил дополнительной информации, а также не сказал, целились ли иранские ракеты на конкретные объекты.

"Они очевидно находятся в состоянии повышенной готовности. Сейчас невозможно определить: находятся они в состоянии обороны или готовятся к нападению. Но мы внимательно за этим следим", - заявил представитель США.

Напомним, сегодня в Иране хоронят генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате авиаудара США по автомобилю в аэропорту Багдада (Ирак). После этого Иран объявил о финальном шаге для выхода из договоренностей по ядерной сделке.

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