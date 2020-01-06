Убийство в Каховке в Новогоднюю ночь произошло во дворе отца Валерии - гражданской жены подозреваемого в убийстве Юрия Кашникова. Отец Валерии - крупный каховский предприниматель Василий Мунтян.

Об этом говорится в материале "Страны", где проведена реконструкция этого преступления.

Владимир Чебукин, у которого с Кашниковой общий ребенок, перед тем, как был застрелен во дворе бывшего тестя, общался по телефону с Юрием Кашниковым и договаривался с ним о встрече.

Достоверную картину происшедшего выяснить полицейским пока не удалось - по загадочной причине видеорегистратор дома предпринимателя Василия Мунтяна вдруг "пропал". Также отец Валерии - Василий Мунтян, рассказал полиции, что в новогоднюю ночь он отпустил охранника. Кроме этого, на месте стрельбы кто-то пытался уничтожить следы крови, поливая их водой.

Отец бывшей гражданской жены Владимира Чебукина - Василий Мунтян и его компаньон - Вадим Король считаются в Каховке крупными предпринимателями и теневыми "отцами" города. Оба предпринимателя совместно владеют фирмой "Зорецвит", несколькими крупными агрохозяйствами в области, также занимаются поставками электроэнергии в Каховку.

Ранее "Страна" писала, что полиция раскрыла первые детали новогоднего убийства в Каховке.

Также мы рассказывали, что с места новогоднего убийства в Каховке пропали видеозаписи камер наблюдения.