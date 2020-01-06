Стоимость барреля нефти Brent на торгах 6 января превысила 70 долларов.

Об этом свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи. В ходе торгов цена достигала значения 70,73 доллара за баррель.

Также сильно подорожало и золото. Цена на него подскочила до самого высокого уровня за последние шесть лет и составила 1588,13 долларов.

Цены на эти ресурсы начали резко расти с 3 января на фоне нового обострения отношений между США и Ираном, вызванным убийством в Багдаде генерала Касема Сулеймани.

Что касается стоимости фьючерсов на нефть марки Brent, то цены на них растут в ожидании ответных действий Ирана. Предполагается, что инвесторы опасаются действий Тегерана, который может перекрыть Ормузский пролив, что затруднит поставки нефти из Персидского залива.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

В свою очередь в Иране заявили о скорой мести за смерть Сулеймани и пообещали положить конец присутствию США на Ближнем Востоке.