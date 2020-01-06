Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) считает, что проект нового трудового кодекса Украины лишит работников правовой защиты, а профсоюзы не смогут их защитить.

Об этом заявляет пресс-служба конфедерации.

По мнению организации, результатом принятия проекту закона станет:

1. Упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя.

2. Краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; договоры с нефиксированным рабочим временем.

3. Сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз меньше, чем раньше.

4. Отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнения;

5. Перевод работника на другое рабочее место без его согласия.

6. Фактическая ликвидация профсоюзов.

Отмечается, что законопроект был принят без консультаций с профсоюзами, и состоит из 99 статей, чтобы он мог иметь в парламенте ограниченное рассмотрение.

Дополнительно указано, что украинское правительство отказалось обращаться за помощью к Международной организации труда (МОТ), поскольку проект закона нарушает несколько конвенций МОТ.

"Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов. ...Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мировому сообществу", - заявила генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу.

Ранее "Страна" подробно разбирала новый скандальный трудовой кодекс, который 27 декабря был утвержден Кабинетом министров. Краткосрочные контракты, которые работодатель сможет разрывать в любой момент и по любому поводу, фактическая отмена 8-часового рабочего дня, упрощенная процедура увольнения для беременных и матерей в декрете - лишь неполный список прописанных в нем положений.

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