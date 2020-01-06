Лидер прогрессивной соцпартии, экс-кандидат в президенты Украины и мать топ-менеджера "Нафтогаза" Наталья Витренко поздравила украинцев с Новым годом песней "А мне б назад в СССР". Поздравление опубликовано на ее youtube-канале.

На видео Наталья Витренко запечатлена под новогодней елкой и с букетом роз в руках. Она напомнила, что в 2020-й году будут отмечать "75-летие Великой Победы великого народа", понастольгировала о том, как в советское время чествовали ветеранов и памятные военные даты, а также посетовала на "дьявольские силы запада". Затем Наталья Витренко поздравила всех с Новым годом песней "А мне б назад в СССР" в исполнении Владимира Аненберга.

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