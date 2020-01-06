В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий "Золотой глобус". Награду в главной номинации "Лучший драматический фильм" получила картина Сэма Мендеса "1917", Мендес назван лучшим драматическим режиссером. Об этом говорится на официальном сайте "Золотого глобуса".

Лучшим драматическим актером был назван Хоакин Феникс, который играл Джокера в одноименном фильме. Лучшей актрисой - Рене Зельвеггер из фильме "Джуди".

Фильм Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде" получил награду в категории "Лучшая комедия или мюзикл". Всего у фильма три награды, это рекорд по количеству наград в єтом году. Сам Тарантино получил награду за лучший сценарий, а Брэд Питт - за лучшую роль второго плана. Лучшей актрисой второго плана признана Лора Дерн ("Брачная история").

Лучшим драматическим сериалом был назван "Чернобыль". Исполнявший в сериале роль Бориса Щербины Стеллан Скарсгард получил награду в номинации "Лучший актер второго плана в телесериале".

Победу в номинации "Лучшая песня" одержала "Iʼm Gonna Love Me Again" из байопика Элтона Джона "Рокетмэн". Награду за лучший саундтрек получила Хильнур Гурнадоуттир, написавшая музыку к "Джокеру".

Специальную награду за вклад в кинематограф (Премия Сесиля Б. Де Милля) получил Том Хэнкс.

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